В результате катастрофы на шахте под Луганском погибли семнадцать человек. Об этом сообщил у себя в Твиттере один из лидеров пророссийских сепаратистов на востоке Украины Леонид Пасечник.

На месте работали прибывшие в Луганск спасатели из российского Министерства чрезвычайных ситуаций. Сообщается, что тела всех погибших уже подняты на поверхность.

Взрыв метана на шахте "Схидкарбон" произошёл в четверг утром. 17 человек считались пропавшими без вести.