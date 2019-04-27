Машиниста из Красноярска арестовали по делу "Свидетелей Иеговы"

В Красноярске городской суд арестовал на два месяца 28-летнего местного жителя Антона Остапенко, работающего машинистом электростанции. Его подозревают в организации деятельности религиозного объединения, признанного судом экстремистским, сообщается на сайте организации "Свидетели Иеговы" в России. Основой обвинения стали расшифровки бесед о Библии, которые были сняты на скрытую видеокамеру в доме одного из верующих.



19 апреля в доме Остапенко прошёл обыск. Следственные действия в этот день были организованы в домах верующих из Новосибирска, Партизанска (Приморский край) и Минусинска (Красноярский край). Отмечается, что обвиняемый никогда не привлекался к уголовной ответственности и ухаживает за матерью-инвалидом.

15 февраля в двух городах Югры – Сургуте и Лянторе – задержали 15 последователей Свидетелей Иеговы, в их квартирах прошли обыски. Подозреваемых в участии в экстремистской деятельности задержали и доставили в следственные органы.

20 апреля 2017 года Верховный суд России вынес решение о признании Управленческого центра Свидетелей Иеговы экстремистской организацией.

Большинство из задержанных обвиняются в организации деятельности религиозной организации, которую было решено ликвидировать "в связи с осуществлением экстремистской деятельности".​

Правозащитный центр "Мемориал" заявил, что в решении Верховного суда "не приведено ни одного факта нарушения верующими общественного порядка, проявления агрессии или насилия с их стороны, свидетельств, что их деятельность угрожала безопасности Российской Федерации".​