Филарет: другие церкви не признают автокефалию ПЦУ из-за Москвы

Почётный патриарх Православной церкви Украины Филарет считает, что другие поместные православные церкви, кроме Константинопольской, пока не признали автокефалию украинской церкви из-за активного противодействия Москвы.
"Российское государство вмешивалось в церковные дела. И свою роль сыграли деньги. И руководство ездило по поместным церквам и агитировало за то, чтобы они не признавали решение Вселенского патриархата о даровании томоса об автокефалии", – сказал Филарет в интервью Украинской службе Радио Свобода.
При этом он выразил надежду на то, что в конце концов автокефалия все же будет признана другими православными церквами, включая и Русскую.
Филарет отверг обвинения со стороны Украинской православной церкви (Московского патриархата) в захвате сторонниками ПЦУ православных храмов. По его словам, в автокефальной церкви приветствуют только добровольный переход приходов под её юрисдикцию.
Филарет также дал оценку победе на недавних выборах президента Украины Владимира Зеленского. Он заявил, что главной задачей его на посту президента будет борьба с коррупцией, и пожелал ему Божьей помощи в этом деле. По словам патриарха, Зеленский извинился за свою шутку в одном из номеров юмористической телепередачи "Вечерний квартал", когда он назвал томос "термосом". По словам Филарета, в церкви Зеленского простили и не держат на него зла.
- Филарет более 20 лет возглавлял Православную церковь (Киевского патриархата), которая не была признана в качестве каноничной другими православными церквами.
- В конце 2018 года в Киеве прошёл объединительный церковный собор, на котором была создана Православная церковь Украины, получившая впоследствии от Константинопольского (Вселенского) патриархата томос об автокефалии – полной церковной независимости. Получение томоса активно поддерживал президент Украины Пётр Порошенко.
- Предстоятелем новой церкви был избран митрополит Епифаний, а Филарет стал почётным патриархом.
- Русская православная церковь не признала решения об автокефалии и разорвала связи с Константинопольским патриархатом. На Украине продолжает действовать не признающая ПЦУ Украинская православная церковь (Московского патриархата).