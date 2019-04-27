Филарет: другие церкви не признают автокефалию ПЦУ из-за Москвы

Почётный патриарх Православной церкви Украины Филарет считает, что другие поместные православные церкви, кроме Константинопольской, пока не признали автокефалию украинской церкви из-за активного противодействия Москвы.

"Российское государство вмешивалось в церковные дела. И свою роль сыграли деньги. И руководство ездило по поместным церквам и агитировало за то, чтобы они не признавали решение Вселенского патриархата о даровании томоса об автокефалии", – сказал Филарет в интервью Украинской службе Радио Свобода.

При этом он выразил надежду на то, что в конце концов автокефалия все же будет признана другими православными церквами, включая и Русскую.

Филарет отверг обвинения со стороны Украинской православной церкви (Московского патриархата) в захвате сторонниками ПЦУ православных храмов. По его словам, в автокефальной церкви приветствуют только добровольный переход приходов под её юрисдикцию.

Филарет также дал оценку победе на недавних выборах президента Украины Владимира Зеленского. Он заявил, что главной задачей его на посту президента будет борьба с коррупцией, и пожелал ему Божьей помощи в этом деле. По словам патриарха, Зеленский извинился за свою шутку в одном из номеров юмористической телепередачи "Вечерний квартал", когда он назвал томос "термосом". По словам Филарета, в церкви Зеленского простили и не держат на него зла.