Руководство училища ВДВ накажут из-за инцидента с погонами

В Минобороны России заявили, что накажут командиров и начальников курсантов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища, которые устроили акцию протеста против смены погон.

При этом в Минобороны заявили "Интерфаксу", что никакого "срывания погон" курсантами не было, а "слухи" об этом не соответствуют действительности. В российском военном ведомстве утверждают, что "недовольство" из-за слухов об изменении цвета курсантских погон с небесно-голубого на зелёный проявили пять курсантов.

В Минобороны утверждают, что командиры вовремя не пояснили этим курсантам, что на полевой форме одежды военнослужащих погоны всегда были защитного цвета - в отличие от парадной и повседневной формы, в которой они у десантников небесно-голубые. При этом в заявлении не сказано, говорило ли всё же руководство училища курсантам о грядущем изменении цвета погон или нет.

Ранее в соцсетях и СМИ появились сообщения об акции протеста курсантов, которые, как утверждается, узнав о грядущей смене цвета курсантских погон, оставили в ночь на 24 апреля у памятника бывшему командующему ВДВ Василию Маргелову погоны зелёного цвета.

Утверждается, что в акции участвовали около 40 курсантов - на распространённых в Интернете фото видно, что у памятника выложены десятки погон, в том числе с надписями: "Снимая с нас погоны, вы хороните память".