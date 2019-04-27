Коломойский заявил, что давал советы Зеленскому, но редко

Живущий в Израиле украинский предприниматель Игорь Коломойский заявил, что помогал Владимиру Зеленскому - победителю выборов президента Украины - советами и готов продолжать это делать.

Коломойский дал интервью российскому телеканалу НТВ. По его словам, его советы Зеленскому не были "массовым явлением", и за последние полгода он давал их шоумену, ставшему политиком, "один-два раза". Коломойский готов "иногда консультировать" будущего президента Украины, но при этом не ищет места в его команде.

Оппоненты Зеленского утверждали, что тот является кандидатом, связанным с Коломойским. Соперник Зеленского на выборах Пётр Порошенко прямо называл его "марионеткой Коломойского". Его сторонники указывали, что шоу Зеленского "Вечерний квартал" и сериал "Слуга народа" выходят на телеканале Коломойского 1+1, а в штабе Зеленского работает бывший юрист олигарха. Сам Зеленский утверждает, что у него только деловые отношения с бизнесменом, а на его политическую деятельность Коломойский не влияет.

Коломойский также заявил, что после официального объявления результатов выборов (оно ожидается во вторник 30 апреля) вернётся на Украину.