Коломойский заявил, что давал советы Зеленскому, но редко

Живущий в Израиле украинский предприниматель Игорь Коломойский заявил, что помогал Владимиру Зеленскому - победителю выборов президента Украины - советами и готов продолжать это делать.
Коломойский дал интервью российскому телеканалу НТВ. По его словам, его советы Зеленскому не были "массовым явлением", и за последние полгода он давал их шоумену, ставшему политиком, "один-два раза". Коломойский готов "иногда консультировать" будущего президента Украины, но при этом не ищет места в его команде.
Оппоненты Зеленского утверждали, что тот является кандидатом, связанным с Коломойским. Соперник Зеленского на выборах Пётр Порошенко прямо называл его "марионеткой Коломойского". Его сторонники указывали, что шоу Зеленского "Вечерний квартал" и сериал "Слуга народа" выходят на телеканале Коломойского 1+1, а в штабе Зеленского работает бывший юрист олигарха. Сам Зеленский утверждает, что у него только деловые отношения с бизнесменом, а на его политическую деятельность Коломойский не влияет.
Коломойский также заявил, что после официального объявления результатов выборов (оно ожидается во вторник 30 апреля) вернётся на Украину.
- Игорь Коломойский - один из богатейших людей Украины. После Майдана в 2014 году он возглавил Днепропетровскую областную администрацию. Утверждалось, что он финансировал добровольческие отряды, противостоявшие пророссийским сепаратистам в Донбассе. Российские прокремлёвские СМИ тогда резко критиковали Коломойского, а президент России Владимир Путин назвал его "уникальным проходимцем" и "прохвостом", обвинив его в обмане бизнесмена Романа Абрамовича.
- Впоследствии президент Украины Пётр Порошенко снял Коломойского с поста, а украинские власти национализировали принадлежавший ему "Приватбанк", утверждая, что олигарх довёл его до грани банкротства.
- За несколько дней до второго тура выборов президента Украины суд в Киеве поставил под сомнение решение о национализации. Суды вынесли ещё ряд решений в пользу Коломойского. Власти обещали оспорить эти решения.
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