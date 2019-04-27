Стрельба в синагоге в пригороде Сан-Диего, есть раненые

Неизестный открыл стрельбу в синагоге в пригороде Сан-Диего, штат Калифорния.
Сообщается, что есть раненые. По данным местных СМИ, их не менее четырёх.
Шериф Сан-Диего сообщил, что один человек задержан в связи со стрельбой. Другие подробности пока не известны.
Иудеи на этой неделе отмечают праздник Песах.
Ряд комментаторов отмечает, что ровно полгода назад в результате нападения на синагогу в Питтсбурге были убиты 11 человек.
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