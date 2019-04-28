Вино без бутылки. Крымские заводы из-за санкций остались без тары

Крымские производители вин предупредили о возможной остановке производства из-за дефицита бутылок. Причиной дефицита называют отказ одного из поставщиков сотрудничать с крымскими компаниями из-за санкций. 1 мая отгрузка бутылок должна прекратиться, и виноделам придется либо остановить производство на шесть-девять месяцев, либо срочно искать альтернативу.

О возможной остановке производства стало известно из письма председателя ассоциации виноградарей и виноделов "Севастополь" Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику. Письмо оказалось в распоряжении РБК, которое частично его опубликовало. В ассоциацию "Севастополь" входят 16 винодельческих хозяйств: Севастопольский винный завод, UPPA Winery, Винный дом "Бельбек" и другие.

Бутылки для крымских виноделов поставляли две компании: "Русджам" и АО "Кавминстекло". Как следует из письма Липко, проблемы возникли после того, как у ​"Кавминстекла" сменился акционер.

"В результате сделки по продаже группы компаний контроль перешел к американским акционерам. Вслед за сменой акционеров последовала и смена гендиректора компании", – пишет РБК, ссылаясь на письмо главы ассоциации.

Новый топ-менеджер компании Александрс Павловс сообщил, что "следуя экономическим санкциям, введенным США против Крыма, он останавливает любое сотрудничество с потребителями бутылки, расположенными в Крыму", отмечает издание. Алексей Липко пояснил Радио Свобода, что о причине остановки сотрудничества стало известно во время переговоров между производителями вин и поставщиком.

– Есть переговоры, и они, как выяснилось, были записаны. Очень многие вещи, которые происходят по скайпу или по телефону, пишутся, чтобы зафиксировать какие-то договоренности. А потом многие производители вин получили письма, что с 1 мая отгрузка прекращается.

Найти альтернативных поставщиков в России можно, но не все так просто. Как объяснил Липко, некоторые виды игристых и тихих вин выпускаются в бутылках особой формы. Под них готовят специальные формы для литья. Чтобы эти бутылки перезапустить на других заводах, нужно время.

– Сейчас у нас рассматриваются предложения других заводов, но у них бутылка зеленая, а здесь должна быть оливковая. Форма бутылки тоже немножко отличается. То есть это все возможно сделать, но произойдет затяжка на 4–6 месяцев по отдельным позициям. Каждая марка ведь позиционируется на рынке с определенной этикеткой, в определенной бутылке по цвету, по форме, по весу. То есть можно теоретически разлить и в другие бутылки, но это будут серьезные маркетинговые потери.

Возмущение председателя ассоциации вызывает еще и то, что запрет в связи с санкциями наложила компания, которая зарегистрирована в России. По его мнению, было бы логично, если бы сотрудничество прекратила иностранная компания, чья страна приняла определенные санкции в отношении крымских производителей. Но "Кавминстекло" зарегистрировано в Ставропольском крае.

– Использование санкций против населения – это как ковровая бомбардировка, это абсолютно людоедская мера, и я не понимаю, как она укладывается в гуманитарный уклад жизни. Наказываются ведь граждане, обычные люди, которые ходят в детские сады, в школу, лечатся в больницах. И вдруг на них накладываются разного рода ограничения, касающиеся непосредственно их жизни, за то, что они выразили свою волю на референдуме. Это же неправильно! Где тут демократия и свобода? Я вообще против использования любых таких ковровых методов, касающихся населения: ограничения прав и свобод людей в передвижении, в получении каких-то услуг, товаров в зависимости от отношений между государствами. Мы живем на одной планете, и она очень маленькая, на самом деле.

Эксперты, с которыми побеседовало Радио Свобода, относятся к проблеме с поставкой бутылок более спокойно. Главный редактор портала "Алкоголь.ру" Михаил Смирнов считает, что в стране достаточно стекольных заводов, чтобы обеспечить производство вин в Крыму.

– Миллион бутылок – это, если прикинуть, восемь или девять больших грузовиков. Привезут на склад, помоют и на разливную линию поставят, это не проблема. А в данном случае, когда идет выяснение отношений, люди теряют деньги. Сейчас виноделие в Крыму очень сильно развивается: и тиражи растут, и ассортимент растет. Кроме того, политика меняется, а вино остается. Один из виноделов "Массандры" по фамилии Егоров мне говорил: "Я не волнуюсь, какая сверху власть, они все равно в подвал спустятся". И действительно, любая власть спускается в подвал винодельческого хозяйства. Так и здесь: уйдут – найдут другую компанию по производству винных бутылок.

Смирнов уверен, что угроза Ассоциации не будет реализована и производство вин не остановится.

– Ассоциация – это не официальная контора, это общественная организация, а там юристы. Три юриста – четыре мнения. Я думаю, это внутриполитические разборки с вытаскиванием политических вещей. У всех производителей вина хорошие связи на материке, и пригнать несколько машин с бутылками – это вообще не вопрос. Закупят и пригонят. Понимаете, было бы чего разливать, а куда разливать – люди всегда найдут.

Основные потребители крымских вин находятся в России, Белоруссии и Казахстане. Также вино покупают некоторые восточные страны, в частности Китай. Несмотря на возможную остановку производства, председатель Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович предполагает, что на рынке ничего не изменится.

– Я думаю, что у предприятий есть определенные складские запасы, есть запасы у оптовых компаний, у магазинов, которые торгуют этой продукцией. И я очень надеюсь, что ничего не случится. Я очень надеюсь, что к тому моменту, когда эти запасы закончатся, уже будут налажены поставки новых бутылок. А на рынке образуется какое-то предприятие, ведь у него появился новый покупатель стеклотары.

Попович называет случившееся неприятностью, но не катастрофой. Истинные причины отказа "Кавминстекла" ему доподлинно неизвестны, поэтому ему сложно сказать, насколько законно это решение. По его мнению, если этот отказ был в рамках договора о поставке товара, то каждый хозяйствующий субъект имеет право принять подобное решение.

– Мы живем в свободном мире, и свободные хозяева могут принимать свободные решения. Другое дело, каковы последствия. Конечно, тем предприятиям, которые покупали у этого завода стеклотару, неприятно. Они привыкли к определенным схемам, к определенной бутылке, к определенной работе, теперь им придется переориентироваться на другие стекольные заводы и спокойно продолжать производство, как они производили до этого. И определенным образом нужно перестроить технологию, но это все возможно.

Правда, поставка бутылок из других регионов может обойтись несколько дороже, некоторое время придется потратить на новые договоренности. Попович считает, что если никак не получится договориться с российскими производителями, то можно обратиться к производителям из других стран.

– Везти бутылку из-за границы получается дорого – логистика, таможенные вещи, да и время нужно. Хотя не исключено и это. В конце концов, есть Китай, который готов всем все поставлять. Да, это неприятно, это носит острый характер, потому что никому не нравится, когда тебе просто берут и говорят: ты знаешь, а мы тебе не будем поставлять бутылку.

Санкции, введенные после аннексии Крыма странами, осудившими в ООН действия России в отношении Украины, предполагают, помимо прочих мер, запрет на поставку технологий, товаров и услуг в Крым и экспорт продукции, технологий и услуг из Крыма.