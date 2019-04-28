Один человек погиб во время стрельбы в синагоге в Сан-Диего

Во время вооруженного нападения на синагогу в пригороде Сан-Диего (Калифорния) погибла одна женщина. Ещё три человека ранены, в их числе годовалый ребёнок. Однако жизни пострадавших ничего не угрожает, сообщили врачи.

Полиция назвала имя подозреваемого. Это 19-летний местный житель Джон Эрнст. По предварительным сведениям, он произвел около 10 выстрелов и затем скрылся на машине. У нападавшего была полуавтоматическая боевая винтовка.

Синагогу охранял вневедомственный сотрудник Пограничной службы. Он бросился в погоню за нападавшим, открыл огонь и попал в его машину. Вскоре после нападения Эрнст был задержан на шоссе постовым полицейским. На переднем сиденье его автомобиля лежала винтовка.

Полиция предполагает, что Эрнст может быть причастен к поджогу мечети в калифорнийском городе Эскондидо в марте этого года. Власти проверяют посты, которые подозреваемый оставил в интернете. Пока о каких-либо его связях с расистскими организациями неизвестно.

Президент США Дональд Трамп уже прокомментировал стрельбу в Сан-Диего. Он высоко отозвался о действиях правоохранительных органов, быстро задержавших преступника, и особо отметил героизм охранника синагоги.

Ровно полгода назад было совершено вооруженное нападение на синагогу в Питсбурге. Тогда погибли 11 человек.