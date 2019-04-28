Православные волонтеры отправились из Москвы в Карелию, чтобы помочь восстановлению заброшенных храмов.

В экспедиции участвовали молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет, разных профессий, от лингвистов до певчих в церковном хоре. Они искали по селам забытые церкви и часовни и общались с жителями деревень, среди которых обнаружились "колдуны".

Фильм Якова Раскалова "Не забытые богом".

​Монологи волонтеров

Иногда наступают такие пронзительные моменты, когда, например, мы заходим в храм, и он спасает нас от дождя, и мы стоим молимся, и я прямо чувствую, как мы немножечко близки с Богом, потому что мы приехали сюда – на этом отшибе, в этом храме, где за сто километров вообще никого нет, и мы стоим и молимся все вместе. И тогда я чувствую связь, которую в городе на обычной службе в храме достичь не так уж и легко.

Когда ты заходишь в забытое людьми место, ты представляешь, как сотни лет назад сюда приходили люди молиться, слушали колокол, – и что случилось спустя десятилетия, столетия. Можно сделать замеры [в заброшенных храмах], привести их в божеский вид, оттереть надписи, вынести мусор, и самое главное, что здесь можно сделать, – помолиться. Все эти места были освящены, и их стирает с лица земли: всегда так происходит, пустой храм или пустая часовня, если в них никто не ходит, разрушается. Но все эти места Богом не забыты.

Мне казалось, что нужен обязательно священник. И это целое таинство, для меня не всегда до конца понятное. А тут гармония, будто все становится на свои места. Эта часовенка была изначально, чтобы люди приходили на службу, молились, и когда-то так и было. Эти молитвы звучали тут сто-двести-триста лет назад, когда она была построена. И сейчас, когда в этом разрушенном почти здании мы становимся и поем, для меня наступает гармония, будто я чувствую, как это раньше было, [когда тут стояли] все жители деревни – от которой остались только кладбища, часовенки эти в деревнях, уже вымерших. Волшебное чувство, когда ты стоишь в разрушенном месте, но понимаешь, как долго люди тут копили добрую энергию. Это как вайфай. Точка раздачи благословений. Приходишь, и сразу будто на своем месте оказываешься.