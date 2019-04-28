Третий заключённый "Матросской тишины" умер от передозировки

В Москве от передозировки наркотическими средствами умер третий за неделю заключённый следственного изолятора "Матросская тишина".

По данным "МК", это 40-летней Андрей Бачинский. В марте он был арестован за незаконное хранение наркотиков, а 24 апреля его вместе с группой заключённых госпитализировали с диагнозом "отравление психотропными веществами". Двое из поступивших в больницу скончались в течение суток. Издание сообщает, что в СИЗО произошла передозировка метадоном.

В свою очередь замдиректора ФСИН Валерий Максименко рассказал, что вещество, которое заключенные принимали внутривенно, было передано вместе с продуктовой посылкой.

Следственный комитет по Москве возбудил уголовные дела по статьям "Халатность", "Злоупотребление служебными полномочиями" и "Незаконный сбыт наркотиков".