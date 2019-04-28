После пожара на складе "Магнита" без работы остались 900 человек

После пожара в распределительном центре продуктовой сети "Магнит" без работы остались около 900 человек, сообщил замглавы администрации Новоусманского района Воронежской области Андрей Колыванов.

По его словам, сгоревший склад, находившийся в селе Нечаевка, обеспечивал деятельность магазинов "Магнит" в Воронежской, Орловской и Белгородской областях.

Возгорание произошло в ночь на 28 апреля. Площадь пожара составила 42 тысячи квадратных метров. В пресс-службе главного управления МЧС России сообщили, что из-за специфической конструкции склада, перебоев в подаче воды и сильного ветра пожар удалось ликвидировать только к 8 часам утра. В тушении огня принимали участие 50 единиц техники. В ведомстве также отметили, что пожарных вызвали слишком поздно.

В качестве причин возгорания следствие рассматривает неисправность электропроводки и нарушение правил пожарной безопасности.