Трамп снова не пришел на приём к корреспондентам Белого Дома

Президент США Дональд Трамп третий год подряд игнорирует традиционный ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома. Как сообщает "Франс-Пресс", присутствовать на приёме отказался и целый ряд представителей администрации Трампа. Вместо общения с журналистами президент выступил на митинге своих сторонников в городе Грин-Бей в штате Висконсин. Там Трамп вновь назвал СМИ "врагами народа" и "обманщиками".

Глава Ассоциации корреспондентов Белого Дома Оливье Нокс в ответ заявил, что такие выражения как "фейковые новости" и "враги народа", – это не повод для насмешек. Нокс призвал отказаться от политически мотивированных нападок на журналистов, работа которых, как он выразился, в том, чтобы "привлекать к ответственности" представителей власти.

Присутствие на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома не является обязательным для президента США. Однако эта традиция соблюдается с 1921 года. До Трампа последним, кто отказался прийти на встречу с прессой, был Рональд Рейган. В 1981 году незадолго до ужина он пережил покушение и восстанавливался от пулевого ранения.