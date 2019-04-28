В Москве прошёл пикет против пыток со стороны ФСБ

В Москве возле станции метро "Марьина роща" прошёл пикет против пыток со стоны сотрудников Федеральной службы безопасности.

Около десяти человек держали в руках плакаты с именами Дмитрия Пчелинцева, Ильи Капустина и Ильи Шакурского, проходящих по уголовному делу так называемого террористического сообщества "Сеть", анархиста Святослава Речкалова, проходившего по делу о погроме офиса "Единой России" в Москве, члена Либертарианской партии Руслана Бадартдинова, госпитализированного после допроса в ФСБ с сотрясением мозга, аспиранта МГУ Азата Мифтахова, арестованного по обвинению в изготовлении взрывчатки. Все перечисленные в разное время жаловались на пытки, применённые к ним сотрудниками ФСБ с целью получения признательных показаний.

Кроме этого, участники акции раздавали прохожим листовки с информацией о пытках людей, которые, по их мнению, "не совершили никакого преступления".

Организатором пикета выступила незарегистрированная Либертарианская партия. Акция была согласована с московскими властями.