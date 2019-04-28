В Бундестаге предложили план урегулирования конфликта в Донбассе

Германская Свободная демократическая партия выдвинула новые инициативы, призванные, по мнению её представителей, привести к деэскалации ситуации на востоке Украины и установлению мира в зоне конфликта.

Как сообщает германская газета Bild, проект, поддержанный всеми депутатами от Свободных демократов, спустя две недели будет представлен в Бундестаге.

Документ под названием "Мир в Украине нуждается в новом импульсе" состоит из 12 пунктов. Согласно ему, правительство Германии должно разработать детальный план выполнения Минских соглашений с указанием сроков выполнения их конкретных пунктов и возможных санкций в случае срыва этих сроков или отказа выполнять соглашения.

Депутаты также предлагают создать на территориях, контролируемых сейчас поддерживаемыми Россией сепаратистами, временную гражданскую администрацию ООН, которая будет готовить выборы. Органы самопровозглашённых "ДНР" и "ЛНР" при этом должны быть распущены.

Германия должна, по мысли авторов документа, содействовать "гражданско-полицейскому компоненту" этой миссии. О "голубых касках" ООН в плане не говорится, но подчёркивается, что его реализация невозможна без отвода всех боевых частей от линии соприкосновения в Донбассе.

Свободная демократическая партия находится в Бундестаге в оппозиции, поэтому неясно, найдёт ли её проект поддержку у правительства Германии.

Минские соглашения были заключены в сентябре 2014 года, а в феврале 2015 года лидеры Германии, Франции, России и Украины уточнили их и согласовали план их претворения в жизнь. Они предусматривают прекращение огня в Донбассе, предоставление отдельным районам Луганской и Донецкой областей Украины особого статуса, проведение в них выборов под международным наблюдением и возврат Украине контроля над участками границы с Россией, которые сейчас контролируют сепаратисты. С того времени, однако, ни один пункт соглашений полностью не был воплощён в жизнь.