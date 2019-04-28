"Мстители: Финал" установил рекорд по сборам в первый уик-энд

Фильм "Мстители: Финал" - четвёртый, заключительный фильм из современной серии фильмов о команде "мстителей"-супергероев вселенной Marvel - установил мировой рекорд по кассовым сборам за первый уик-энд проката.

Как сообщила компания Walt Disney, которая является дистрибьютором фильма, "Мстители: Финал" собрал за первый уик-энд около 1 миллиарда 200 миллионов долларов. Это почти в два раза больше, чем собрал фильм, бывший рекордсменом до этого - тоже фильм из киновселенной Marvel, "Мстители: Война бесконечности".

В США и Канаде "Мстители: Финал" собрали в первые выходные 350 миллионов долларов, это тоже рекорд. 330 миллионов собрал фильм в Китае.

В России фильм ещё не вышел на экраны, его премьера намечена на понедельник 29 апреля.

По прогнозу Bloomberg, общие сборы могут превысить 2,5 миллиарда долларов, это значит, что фильм "Мстители:Финал" поборется за рекорд по общим сборам в мировом прокате с фильмом "Аватар", который собрал 10 лет назад более 2 миллиардов 700 миллионов.