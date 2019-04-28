Испания: социалисты лидируют, крайне правые проходят в парламент

В Испании завершилось голосование на досрочных парламентских выборах, идёт подсчёт голосов.
По итогам подсчёта примерно половины бюллетеней явное лидерство - у правящей Социалистической рабочей партии премьера Педро Санчеса. Она набирает около 30 процентов голосов, что означает 129 мест в нижней палате парламента. Для абсолютного большинства необходимо 176 мест.
На втором месте с большим отставанием - правоцентристская Народная партия. В парламент проходят и центристская партия "Граждне", блок левых сил, и – впервые за годы демократии – крайне правая партия Vox, которая пока набирает несколько меньше, чем предсказывали предвыборные опросы - около 9 процентов голосов и 23 мандата.
Социалисты лидируют во всех регионах Испании, кроме автономных Страны Басков, Наварры и Каталонии, где впереди региональные партии.
Правые силы, по всей видимости, не смогут сформировать правящую коалицию. Социалистам же для достижения этой цели нужно будет заручиться поддержкой левого объединения Podemos и, по всей видимости, части региональных партий.
Явка на выборах превысила 70 процентов и была заметно выше, чем в 2016 году.
- Решающим при формировании нового правительства может стать вопрос о Каталонии – левые за переговоры со сторонниками независимости, правые против.
- Это уже третьи выборы за последние 4 года. После выборов в 2015 году политические силы не смогли договориться о коалиции. Из-за этого были назначены новые выборы.
- В 2016 году вновь победила Народная партия. После длительных переговоров главой правительства был утверждён Мариано Рахой. Но после коррупционного скандала в прошлом году ему вынесли вотум недоверия, а пост премьера занял социалист Педро Санчес. Тем не менее, его правительство не смогло удержаться у власти и года – Санчес объявил о досрочных выборах из-за того, что парламент не одобрил предложенный проект бюджета на текущий год.
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