Испания: социалисты лидируют, крайне правые проходят в парламент

В Испании завершилось голосование на досрочных парламентских выборах, идёт подсчёт голосов.

По итогам подсчёта примерно половины бюллетеней явное лидерство - у правящей Социалистической рабочей партии премьера Педро Санчеса. Она набирает около 30 процентов голосов, что означает 129 мест в нижней палате парламента. Для абсолютного большинства необходимо 176 мест.

На втором месте с большим отставанием - правоцентристская Народная партия. В парламент проходят и центристская партия "Граждне", блок левых сил, и – впервые за годы демократии – крайне правая партия Vox, которая пока набирает несколько меньше, чем предсказывали предвыборные опросы - около 9 процентов голосов и 23 мандата.

Социалисты лидируют во всех регионах Испании, кроме автономных Страны Басков, Наварры и Каталонии, где впереди региональные партии.

Правые силы, по всей видимости, не смогут сформировать правящую коалицию. Социалистам же для достижения этой цели нужно будет заручиться поддержкой левого объединения Podemos и, по всей видимости, части региональных партий.

Явка на выборах превысила 70 процентов и была заметно выше, чем в 2016 году.