Иран пригрозил выходом из договора о нераспространении ОМП

Иран в ответ на ужесточение санкций со стороны США рассматривает возможность выхода из Договора о нераспространении оружия массового поражения. Об этом в воскресенье заявил министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф. По его словам, власти исламской республики рассматривают "ряд вариантов" реакции на действия Соединённых Штатов, и выход из договора - один из этих вариантов.

США в этом месяце внесли в санкционный список Корпус стражей исламской революции - элитное подразделение иранских Вооружённых сил. Его обвинили в содействии террористической деятельности. Кроме того, Соединённые Штаты заявили, что не будут с 1 мая продлевать исключения для ряда стран на экспорт иранской нефти, пригрозив санкциями любой стране, которая будет экспортировать нефть из Ирана.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил о выходе из так называемой "ядерной сделки" с Ираном, которая предусматривала снятие санкций в обмен на остановку иранской ядерной программы. Вашингтон обвинил Тегеран в нарушении её условий, а также в дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке. Страны ЕС, Россия и Китай не поддержали этот шаг США.

Выход Ирана из Договора о нераспространении означал бы, что он формально снимает с себя обязательство не стремиться к обладанию ядерным оружием.