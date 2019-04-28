Умер сооснователь польского профсоюза "Солидарность" Кароль Модзелевский

Сооснователь польского профсоюза "Солидарность", диссидент Кароль Модзелевский умер в Варшаве на 82 году жизни. Об этом сообщает "Газета Выборча".

Модзелевский родился в Москве в 1937 году, его отец был репрессирован, он был усыновлён видным деятелем польской компартии, будущим министром иностранных дел Польши Зигмунтом Модзелевским.

Учился в Варшавском университете, в марте 1968 года был одним из инициаторов студенческих протестов в Польше. В 1980 году примкнул к забастовочному движению, был автором названия, одним из идеологов и создателей профсоюза "Солидарность".

Модзелевский занимался учёной деятеятельностью и был видным медиевистом, специализировался на раннем средневековье. Во времена коммунистического правления он провёл тюрьмах восемь с половиной лет, в период трансформации политической системы был избран сенатором и в Польскую академию наук.

В середине 90-х годов убеждённый социалист Модзелевский отошёл от политики и сосредоточился на научной работе.