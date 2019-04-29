Голос.Деньги: социальные сети о победе дочери Алсу на музыкальном телешоу

Главным событием выходных стал финал очередного сезона музыкального шоу "Голос.Дети".

Загвоздка в том, что Микелла Абрамова это дочка известной певицы Алсу. Она победила в голосовании со столь явным перевесом, что публика сразу почуяла подвох.

​

Григорий Симанович:

Сейчас закончился конкурс "Голос. Дети". Главное: собраны миллионные средства на благотворительность. Это прекрасно! В телефонном голосовании, в соперничестве с двумя феноменальными голосами двух мальчиков более чем убедительно, просто разгромно, просто подавляюще победила Микелла Абрамова, милая, способная девочка с хорошим голосом. Хочется от души ее поздравить, хотя, на мой непросвещенный взгляд и несовершенный слух, равных и лучших голосов прозвучало немало. Но особые поздравления - семье девочки: им достался приз в миллион рублей на дальнейшее музыкальное развитие Микеллы. Теперь-то мультимиллионерша Алсу, ее супруг мультимиллионер Абрамов да и папа Алсу миллиардер Сафин смогут дать девочке достойное музыкальное образование.

Елена Этуш:

Два самых классных комментария :

»История о том, как одна небедная семья испортила вечер всей стране»

»Следующий сезон нужно назвать ГОЛОС. ДЕНЬГИ»

Никита Могутин:

Сегодня все говорят про дочку Алсу – Микеллу Абрамову. Она неожиданно выиграла детский «Голос», все возмущены: как же так, она же совсем деревянная, а вот мальчик из Рязани (хотя там, вроде, вообще нет никого севернее Пятигорска).

На самом деле все просто: папа очень любит Микеллу и купил рекламу в соцсетях вообще везде, где смог – у Киркорова, Ковальчук, даже у Королёвой, прости господи.

То есть, если так подумать, Микелла – наш российский Трамп, всё ок, там тоже привыкли.

Марина Ахмедова:

Читаю с утра шквал негодования в соцсетях из-за победы дочери Алсу на шоу Голос. Ну еще б так попирать запросы на социальные лифты и катать в них только значимых деток, а остальным говорить – «Для вас закрыто. Доехали до второго этажа и выходите».



РБК уже сообщает, что первый канал проведет проверку голосования. Поскольку обнаружены признаки аномального голосования. А ничего аномального нет – просто мама попросила проголосовать весь свой Инстаграм, Инстаграм Киркорова и Бузовой.



Вот так дети попадают под общественный огонь из-за тщеславия своих родителей. Чем она теперь запомнится? Тем, что ее мама зубами вырвала для нее победу из рук более талантливых, но не таких «значимых» детей.



Первому каналу следует организовать отдельный конкурс вот для таких значимых детей. «Шоу Голос для детей – VIP»

Беспощадный пиарщик:



Наши пташки докладывают, что агитация осуществлялась на возмездной основе, а платил за банкет папа Микеллы - Ян Абрамов. Призывы голосовать не запрещены участникам или их родителям. Более того - владельцы формата - голландская компания Talpa - это приветствуют. Тут никаких строгих правил нет и никогда не было: просто потому что в мире не случалось прецедентов, когда бы за участников топил в своём инстаграме, скажем, условный Джастин Бибер или Ким Кардашьян.



Увидев в действиях селебрити угрозу для честного голосования, «Первый канал» провёл специальную встречу, на которой попросил родителей участников приостановить агитацию. Но осознание пришло слишком поздно - за неделю до финала, и фарш было не провернуть назад.



Что будет скандал - было очевидно всем, и канал оказался в сложном положении: подтасовать результаты в пользу Максима или дисквалифицировать Микеллу либо оставить все как есть. В первом случае подорвалось бы доверие к системе голосования (если канал вмешался один раз - значит, вмешается и в другой), а также существовал риск, что родители Микеллы начнут предъявлять претензии и запрашивать протоколы голосования. Во втором - риск публичного срача. Оставили все как есть. Что случилось дальше - вы все сами знаете.

Мышь в овощном:



Мы, если честно и не помним, когда в последний раз на телевидении было честное голосование. Когда-то давно наверное и было. У нас ведь и лотереи показывают в записи.



На "Имени России" крутили против Сталина. На "Местах России" крутили за крепости в Чечне. На голосовании по новой купюре крутили 2 региона. Крутили голоса за Грудинина на голосовалках в соцсетях в 2018 году.



Да даже Прохоров на дуэли с Жириновским которую вел Соловьев, откровенно заливал себе голоса. А это, извините, все серьезней, чем публичное похищение у детей их детства родителями, которым нужно за их счет самореализовываться в шоу по франшизе.



И очень многие люди, пишущие про Алсу, заливали себе ботов на каналы.



Прикол не в том, кто виноват. Это очень хороший кейс. Раз он таким популярным стал. Отработать наглое вмешательство в публичную развлекательную демократию, свободу социологического волеизъявления. Уже не развлекательную.



Верификация телефонных аккаунтов и ужесточение процедуры регистрации. Сколько еще причин нужно привести для того, чтобы это было сделано?

Фёдор Крашенинников:



Не смотрю никакие шоу ни по какому каналу, но про этот скандал с дочкой Алсу, а точнее про жалкие оправдания Первого вот что хочу сказать: если передача хотя бы изображает народность - то никакие дочки никаких мало-мальски известных деятелей искуйств там вообще не должны появляться. Потому что или соревнуются дети простых людей между собой, или <ерунда> какая-то получится. Как пел в молодые годы Шевчук, «папаша попросит весь зал кричать ему бис!». Даже если за дочку Алсу честно голосовали мобилизованные мамой фанаты ее творчества, это все равно не честно. Напоминает рассказы про то, как дети всяких патрушевых и чаек честно работали-работали и всего сами достигли.

Андрей Перла:

Смысл программ типа "Голос", "Кто хочет стать миллионером", любых "Мы ищем таланты" или любых (за единственным исключением, и то не полным) телевикторин в том, чтобы сокращать в глазах "простых людей" пропасть между ними и богатыми-властными. Для тех, кто этого не понимает, есть фильм "миллионер из трущоб". Предельно упрощённая картинка социального лифта: существует шанс, которым можно воспользоваться, будучи достаточно усердным, перескочить по социальной лестнице десяток-другой этажей. Шанс стать не хуже богатых и властных и получить признание этого "не хуже" как награду.

Иначе говоря, "Голос" - это инструмент снижения социального напряжения.

Именно поэтому допускать участие в нем представителей богатых семей или детей уже признанных звезд - недопустимо. несправедливо, потому что им тоже хочется, за что всем можно, а им нельзя. Но недопустимо. Богатые - это те, кто раздают на этой ярмарке бесплатные плюшки. А себе не берут, даже самые вкусные раздают. Так надо, порядок такой. Не надо сыпать песок в работающий механизм, один из немногих, стягивающий общество в единое целое.

Валентина Пахман:

Всем смешным людям, которые верят в честные выборы и всевозможные голосования, все доходчиво и понятно объяснила маленька девочка - дочка Алсу, за что ей низкий поклон.

Александр Тимошенко:

Девочка она скорее жертва тщеславия и возможностей своих родителей. Её даже жалко, но много больше жалко других ребят, у которых забрали победу.

Что ещё. Я о родителях. Хорошее образование, свободный английский, отлично сидящие костюмы. И полное отсутствие связи с реальностью, избалованность и уверенность - бабло есть, остальное купим. Вот и покупают. Это второе поколение власти и денег. Те, кого один из журналистов называет племянниками. Сейчас они ещё на вторых ролях, но лет через 15-20 придут править страной. Со всей своей изнеженностью, инфантильностью и уверенностью во вседозволенности.

Кирилл Шулика:

Про победу дочки Алсу на "Голосе". Я вообще не смотрел ни одной минуты, ни одного сезоны, потому что такие праздники урожая во Дворце труда мне противны. Но совершенно логично, что дочка Алсу поет лучше всех. Потому что сыновья Патрушевых и Ковальчуков лучше всех управляют госструктурами, сыновья Ротенбергов лучшие бизнесмены, сыновья Гурама Аджоева и Станислава Черчесова лучше всех играют в футбол. Я уж не говорю про детей Михалкова и иже с ним...Будто это для вас новость какая.

Николай Травкин:

Россияне молчали, когда президентом компании «Алроса» назначили сына бывшего главы Администрации Президента С. Иванова. Россияне молчали, когда председателем правления «Интер РАО» назначили сына олигарха Бориса Ковальчука. Россияне молчали, когда одного сына секретаря Совбеза России назначили вице-президентом «Газпром нефти», а другого министром сельского хозяйства. Россияне молчали, когда …

И, наконец, когда 1-й канал дал дочке Алсу первое место в шоу «Голос. Дети» терпение россиян лопнуло и они взбунтовались.

Василий Аленин:

А вдруг? А если? И за возмущением фальсифицированным голосованием на телешоу, последует такое же негодование народившихся вдруг граждан регулярным обманом на всех и всяческих голосованиях. От выборов мундепов, до выборов президента страны. И протестовать против этого впредь будет не кучка оппозиционеров, а широкие народные массы. И возмущение этих обычных граждан будет настолько велико, что не Эрнсту, а уже мадам Памфиловой (ЦИК) и Кириенко (АП) придется извиняться и обещать честный пересчет голосов, отмену результатов и т.п.

Это разные вещи, скажете вы. Отнюдь. Все делается по одной и той же схеме. Забавно даже такое совпадение. Голосовать за Микеллу своих фанатов агитировали поп-звезды. Некоторые из них призывают граждан поддержать то «Единую Россию», то Собянина, то Путина…

Есть только одна существенная разница. От того, кто выиграл на телешоу, жизнь этих самых возмущенных граждан не зависит никак. Но они совершенно правильно и справедливо выступают против обмана и фальсификаций. От того, кто как бы побеждает на реальных выборах, жизнь этих самых граждан зависит напрямую. Но они покорно молчат.

Может, хватит?

Елена Скороходова:

Деньги побеждают талант - это примета нашего времени. Но исходя из нынешних законов - это честная победа. И так во всём.

В моё время со мной на курсе учились дети со всех регионов Союза, даже из сёл и деревень. Сейчас такое невозможно. Т.е. гипотетически возможно, ибо какое-то количество бюджетных мест выделяется, но по факту попасть на эти места нереально. Да и до Москвы как доехать, как жить здесь на время конкурса ребёнку из села?

Нынешнее искусство заточено под детей богатых. А остальным - фабричная самодеятельность.

Юлия Рублёва:

Кейс по поводу дочери Алсу в "Голосе" - гораздо важнее, чем все могут себе представить. Фактически Алсу и ее дочь стали замещающими объектами гнева по поводу того, что "все куплено". Поддержка девочки с вопиюще слабыми вокальными данными такими нелюбимыми в народе, всем надоевшими персонами как Ольга Бузова, Наташа Королева, Валерий Пригожин (а фактически его жена Валерия), которые бессознательно воспринимаются как фигуры, "покупающие", а не "заслуживающие" любовь и популярность, - стала медвежьей услугой для девочки и ее семьи.

Потому что это несправедливо. Потому что простодушно был использован медийный ресурс такой мамы как певица Алсу, папы-миллиардера, дедушки-нефтяного магната против медийного ресурса действительно талантливого мальчика Ержана, который, по слухам, приезжает с мамой на автобусе с сумками, где в коробочках домашняя еда - Ержан не из Москвы. Против никому неизвестной девочки Нино с невероятно мощным и точным голосом, которую называют маленькой Пиаф.

Одно ясно: в Голосе больше не должны участвовать дети медийных фигур. Микелла откровенно слабая, слушать ее неловко и невозможно, к тому же она вызывает неприязнь своей уверенностью в победе. Я смотрела постфактум, не зная, что она дочь Алсу и что она победила, поморщилась и переключила, решив, что это самое начало проекта и дети еще не отсеялись. А это был финал и победная песня! И это вызвало шок. А потом и до меня долетело в ленте это очень заметное недоумение.

Почитав ленту, комментарии в социальных сетях, я могу сказать, что такого гневного единодушия не видела никогда. Народ больше не думает, что ему "показалось". К девочке претензий нет, все обращаются к ее родителям и организаторам шоу.

Я до вчерашнего дня не знала и не интересовалась, кто такая Светлана Лобода, думала, очередная никакая ольга бузова. А это была наставница несчастной Микеллы и аккуратно давала понять весь эфир, что у той мало вокальных данных. И сегодня заявила, что уходит из этого шоу. Высказались Меладзе, Галкин, который прямо сказал все, что думает, чем вызвал уважение многих, и тд.

Запрос на справедливость в обществе очень заметен и просто таки полыхает. Пока не заполыхало что-то другое, уважаемые медийные персоны, вы бы не прятались трусливо в своих лимузинах. Сейчас выбирают, будут вас уважать или больше никогда не будут. Нельзя обманывать людей. Нельзя посылать им сообщение "вы тут никто, а мы - всё". Даже если фактически вы не сделали ничего криминального, не купили голоса, не накрутили счетчик, всегда есть такое понятие как "неравная борьба" и "проплаченная победа". И не вступить в это дерьмо можно, только если ты сам себе говоришь "стоп", а для этого требуется вырастить внутри себя мужество, настоящее уважение к людям и чувство собственного достоинства. Именно это настраивает этический камертон, который не позволит сделать дерьмо, даже если привык к безнаказанности.

Егор Холмогоров раздаёт советы в колонке для телеканала "Царьград":

Общеполитические выводы из этой истории, в общем-то, понятны. Нам нужна серьёзная починка тех самых социальных лифтов: табор жадной и жуликоватой нечисти, который захватил места наверху, должен как минимум получить окорот, иначе они просто изгрызут всю конструкцию, что твои жуки-короеды, и она рухнет. Нам нужна замена элиты, причём не только в смысле персоналий, но и в смысле её социально-психологических и культурных качеств. Наверху нам нужна национальная аристократия, а не сообщество шулеров и танцовщиц.

Но конкретный совет, который можно дать прямо здесь и сейчас обычному человеку, возмущённому этой историей, довольно прост. Не учите детей петь и плясать. Учите их латыни. Пусть читают Цезаря и Цицерона на языке оригинала без словаря. Ценность этого знания нынешняя элитка вообще не постигает, а пройдёт не так много времени, и без знания, что Gallia est omnes divisa in partes tres, наверху делать будет нечего. Так что у ваших детей будут конкурентные преимущества. А эти пусть и дальше танцуют «Цыганочку».

Звучат и голоса в защиту: от призывов не раздувать скандал до прямой поддержки семьи.

Максим Кононенко:

Вот вы, конечно, скажете, что я на контракте и всё такое.



Но я просто хочу сказать вам, что знаю Алсу с 19-летнего возраста. И весь мой объем знаний о ней не допускает и мысли о том, что она могла быть хоть как-то причастна.



Мужа её я не знаю, но от знающих его тоже никогда не слышал ничего такого. Все же еврей, женившийся на девушке из мусульманской семьи - это вряд ли мужчина, который захочет покупать своим детям победы.



То есть, если «аномальное голосование» имело место - то смотреть надо не в сторону родителей победительницы. А в сторону тех, кто хотел бы покатать победительницу. Ради ее родителей, разумеется. Которые очень, очень богаты.



Туда и смотрите.

Ирек Муртазин:

Честно говоря, не понимаю, а чего возмушаться-то? Не смотрите телевизор, дело-то… ТВ – это параллельная реальность, где совсем другие правила и нормы морали.



«Говорит Москва» вон рассказывает, что Микелла победила в зрительском голосовании, потому что такие уважаемые ТВ-персонажи как Киркоров и Басков попросили своих поклонников проголосовать за дочку Алсу. Вот они и проголосовали….



Не думаю, что Алсу заплатила за победу дочери в «Голос. Дети». Потому что, если бы речь шла о покупке, не сомневаюсь, что был бы выделен бюджет и на позитивную реакцию на эту победу в медиа и соцсетях… И те же самые кристально-честные и неподкупные блогеры, которые сегодня возмущаются победой дочери Алсу, думаю, радикально поменяли бы свое мнение…

Но в целом тема кажется более серьёзной, чем победа или поражение одного отдельного ребёнка.

Анастасия Миронова:

Семья Алсу быстро побежала прятаться за слова "буллинг" и "травля". Им сейчас так удобнее. Меж тем, люди не ругают Микеллу Абрамову - они высказывают презрение ее родителям. И жалеют детей, которым была уготована роль статистов в цирке. Про этих детей кто-нибудь что-нибудь внятное скажет? Обманули детей, а теперь не смей сказать и слова? Нет уж, так не бывает. Под прикрытием тонкой душевной организации теперь пишут "Дети ни в чем не виноваты, не трогайте ребенка". Это значит - не рассказывайте ей о несправедливости? Не отбирайте победу? Все стерпите, дабы не было слезинки ребенка? А что же делать с теми, у кого ее отобрали в пользу Микеллы? Что с их слезами? И со слезами тысяч других детей, которые увидели, что их талантам грош цена. Хоть бы один написал, что с теми-то всеми детьми делать, которых растерли на глазах у миллионов?



Марина Птушкина:

Говорят, несправедливо присудили победу дочери Алсу. Наверное, так оно и есть.

Но боже мой, что повылезло в постах и коментах! Зверская и, в общем, легко объяснимая (правда, не ставшая от этого обаятельной) ненависть к богатым, которые всё покупают, что лежит или шевелится. И национальная обида: всё заполонили нацмены, а где же русские таланты?

Ребята, остановитесь. И подумайте на минуточку о Микелле Абрамовой. Девочке десяти лет. Если её родители - тщеславные олухи, если они не смогли объяснить дочери, что ей не надо идти на конкурс, что у неё всё впереди и всё будет в шоколаде, то она-то чем виновата? И каково ей сейчас, вот отнимут у неё приз - и правильно, в общем, сделают - а у неё на всю жизнь в душе горечь останется.

Почти всегда эти ранние детские победы и ранние триумфы добром не кончаются.

Вспомним любимицу Америки Джуди Гарленд, умершую в 47 лет от передозировки барбитуратов с циррозом печени, съеденной алкоголем. Вспомним Бритни Спирс, подростковую королеву рок-н-рола, не вылезающую из судов, психушек и коротких браков.Примеры перечислять замучаешься.

Можете не верить, а мне жаль девочку Микеллу. Я тоже не больно-то люблю сильно богатых, но она же не виновата в своём рождении. И сейчас она, наверное. не совсем понимает, что же произошло. А вот её мама с папой просто-таки болваны.

Вообще я бы этот "Голос"прикрыла. Содранный с западной программы и нещадно эксплуатирующий интерес публики к поющим детям и старичкам, этот "Голос" не таланты ищет, а рейтинги, рейтинги, рейтинги...

И - рискну предположить - после этого скандала рейтинг передачи не понизится, а только вырастет. Ох, любят у нас жареное. А поскольку в политике и экономике полный штиль, хоть тут потешиться и при случае оттоптаться в коментах можно.

Платон Беседин:

Беда даже не в том, что на конкурсе побеждает дочка Алсу. Кумовство в шоу-бизнесе едва ли не страшнее, чем где-либо. Шоу-биз охраняется так же хорошо, как нефтяные и газовые доходы.

Главная беда - в другом. В том, что в принципе деток начинают приучать к этому. На тебе 5 минут славы. Добивайся. Рви жилы. Старайся. И часто – слишком часто – родители гонят своих детей на подобные шоу не потому, что хотят им блага, а потому, что хотят благ для себя или, банально, реализуют собственные желания.

такая матрица уверяет деток – с ранних лет, - что они обязательно получат свои пять минут славы, станут звёздами, превратятся в исполнителей для стадионов, телеведущих, актёров. Симуляция лёгкой и быстрой славы. Но чаще и как правило – ничего этого не случается. И пережить повзрослевшему ребёнку, очередной разновидности Макколея Калкина, это ой как непросто. Разочарование, боль, обида. Ребёнка обманули. Никаких пяти минут славы, вот – реальная жизнь, потная и суровая.

Все эти шоу – иллюзия, с одной стороны, а с другой – фабрика вроде тех, на которых в Бангладеше трудятся малолетние рабы. Страшные фабрики по превращению нормальных детей в жертв – родителей, шоу-биза, иллюзий и тотального лицемерия. За это приходится больно расплачиваться. Детское сердце не просто черствеет – оно превращается в камень, пока очередной трансвестит рассказывает, как стать звездой. Что он сам знает об этом? И кому он нужен? Кто объяснял Киту Ричардсу или Джеймсу Брауну, как стать обожаемыми?

Есть Майкл Джексон. И есть его травма. Джексон, которого с детства таскали вот по таким конкурсам. Но беда – в том, что Джексон и слава, как у него, единичны, а вот травмы – слишком у многих. Пой, ребёнок, пой, но знай – тебя обманули.

Юрий Лоза:

Все последние дни звонили журналисты, прося прокомментировать скандал на шоу «Голос. Дети». Я им сразу сказал, что не видел ни одного выпуска и понятия не имею, кто и что там поёт, а также — кто и с кем скандалит. Что крайне отрицательно отношусь к детским конкурсам вообще и певческим в частности. Дело в том, что родители заранее планируют ребёнку какую-то пожизненную деятельность, даже не разобравшись в его симпатиях или талантах. В частности, навязывают карьеру вокалиста, а ведь это можно делать лишь после того, как голос мутирует и станет взрослым. Во время созревания лучше вообще глотку не драть, чтобы связки сформировались правильным образом. Но если больные на всю голову мамаши или папаши запрограммируют своё чадо на эстрадную жизнь, а голос не прорежется, то вместо талантливого дизайнера или художника они получат посредственно поющего шоумена с изломанной судьбой.

Конечно же, в итоге по новостным порталам разлетелась «новость», что Лоза, мол, «оценил вокальные возможности дочери Алсу как посредственные» и что он «обвинил Алсу в убийстве будущего дочери». Увы, таковы наши журналисты, им нужна скандальность любой ценой. Ну, да Бог им судья, к тому же раздражаться в светлый праздник не положено. А то, что все конкурсы заранее расписаны, и следовательно, от подобных мероприятий не следует ждать честных результатов, я хочу проиллюстрировать анекдотом:

«Предвзято голосуют не только у нас — скажем, на недавно прошедшем конкурсе "Мисс Туркменистан" победил 46-летний племянник главы местной администрации».