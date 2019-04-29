Фонд Рылькова получил премию за снижение вреда от наркотиков

Российская общественная организация Фонд содействия защите здоровья и социальной справедливости имени Андрея Рылькова (ФАР) удостоена Международной премии имени Роллстона (International Rolleston Award). Награда вручена на конференции в городе Порту в Португалии, за выдающийся вклад в сфере снижения вреда, вызванного употреблением наркотиков.

Как отмечается в пресс-релизе ФАР, эта награда является огромной поддержкой деятельности НКО и признанием той работы, которую она проводит в Восточной Европе, Центральной Азии и, в частности, в России дляобеспечения доступа людей, употребляющих наркотики, к жизненно важным для них услугам по снижению вреда.

Международная премия имени Роллстона учреждена в 1992 году и вручается раз в два года.

Фонд содействия защите здоровья и социальной справедливости имени Андрея Рылькова был создан в 2009 году. Его сотрудники помогают людям с наркозависимостью: раздают чистые шприцы и презервативы, оказывают психологическую и юридическую поддержку. Фонд выступает за заместительную терапию, которая запрещена в России.

В июле 2016 года Фонд Рылькова был включен Министерством юстиции в реестр НКО – "иностранных агентов". Федеральная налоговая служба пригрозила фонду ликвидацией.