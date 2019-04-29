Власти Шри-Ланки запретили закрывающую лицо одежду

На Шри-Ланке вступил в силу запрет на ношение одежды, закрывающей лицо. Соответствующий указ подписал президент страны Майтрипала Сирисена для упрощения идентификации граждан и поиска исламистов после серии терактов. Об этом пишет The Times of India.

Президент уточнил, что данная мера вводится в рамках законов о чрезвычайном положении.

21 апреля на Шри-Ланке произошло восемь взрывов, в том числе в христианских храмах и дорогих отелях. Погибли около 250 человек. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". 28 апреля полиция Шри-Ланки задержала и арестовала двоих главных подозреваемых. Всего по делу о теракте задержаны уже более 100 человек, в их числе приезжие из Сирии и Египта.