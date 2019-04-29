Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

СМИ: МВД России просит открыть полиции доступ к врачебной тайне

Психиатрическая больница

Смотреть комментарии

Министерство внутренних дел России обратилось к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложениемпредоставить полиции доступ к данным пациентов, составляющим врачебную тайну. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Речь в письме идёт о пациентах, страдающих психическими заболеваниями, алкоголизмом и наркоманией. Свою просьбу МВД объясняет данными статистики. В ведомстве утверждают, что в 2018 году из общего числа преступников "каждый третий находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения".

В совместном заявлении Российского общества психиатров и Института имени Бехтерева инициативу МВД назвали антиконституционной и противоречащей принципам медицинской этики и действующему законодательству.

Медики также указали, что в состоянии невменяемости совершается лишь 0,76 процента преступлений от общего их числа. В то же время преступления совершенные в алкогольном или наркотическом опьянении, которые составляют 36 процентов от общего количества, не означают, что правонарушитель страдает алкогольной или наркотической зависимостью, говорится в заявлении Российского общества психиатров и Института имени Бехтерева.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG