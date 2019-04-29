Генпрокуратура опубликовала приговор для отца Захарченко до решения суда

Генеральная прокуратура России опубликовала сообщение о приговоре Виктору Захарченко — отцу полковника МВД Дмитрия Захарченко до вынесения решения суда. На это обратила внимание "Новая газета".

В Генпрокуратуре объяснили публикацию сообщения технической ошибкой. Как сказали в Генпрокуратуре "Ведомостям", в новости должна была идти речь о позиции обвинения. Сейчас сообщение с сайта удалено.

Позже в понедельник Мещанский районный суд Москвы приговорил Виктора Захарченко к пяти годам колонии общего режима по обвинению в растрате, об этом сообщает агентство "Москва". Его подельнику, бывшему гендиректору банка "Московское ипотечное агентство" Владимиру Корьевкину, назначили шесть лет колонии. Кроме того их оштрафовали на 500 тысяч рублей каждого. Именно такое наказание в ходе прений запросило обвинение.

По версии следствия, отец бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко растратил около четырёх с половиной миллионов рублей, которые принадлежали банку "Московское ипотечное агентство".

Сам Захарченко-старший считает, что стал "заложником ситуации, связанной с сыном".

Дмитрий Захарченко занимал пост заместителя начальника Управления экономической безопасности МВД России. Он курировал борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. В сентябре 2016 года его арестовали по подозрению в коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями. В декабре 2017 года по иску Генпрокуратуры суд изъял имущество Дмитрия Захарченко и его семьи, в частности 8 миллиардов рублей наличными, несколько квартир и четыре автомобиля.