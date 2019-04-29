Президент Туркмении спел песню про своего коня

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов спел песню про своего коня по кличке Ровач. Глава государства выступил вместе со своим внуком, который написал музыку.

В песне есть такие слова: "Ты нам предвещаешь удачи, Ты – предвосхищенье, Ровач! Где есть постановка задачи, там есть и решенье, Ровач".

Бердымухамедов приурочил выступление к национальному празднику туркменского скакуна.

Это далеко не первая песня президента страны. В прошлом году он вместе с внуком исполнил рэп про пользу спорта. В его репертуаре также есть песня к 8 марта. Кроме этого, Бердымухамедов учил сотрудников правоохранительных органов правильному метанию ножей и демонстрировал правительству навыки штангиста.