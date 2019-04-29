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Президент Туркмении спел песню про своего коня

Гурбангулы Бердымухамедов

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов спел песню про своего коня по кличке Ровач. Глава государства выступил вместе со своим внуком, который написал музыку.

В песне есть такие слова: "Ты нам предвещаешь удачи, Ты – предвосхищенье, Ровач! Где есть постановка задачи, там есть и решенье, Ровач".

Бердымухамедов приурочил выступление к национальному празднику туркменского скакуна.

Это далеко не первая песня президента страны. В прошлом году он вместе с внуком исполнил рэп про пользу спорта. В его репертуаре также есть песня к 8 марта. Кроме этого, Бердымухамедов учил сотрудников правоохранительных органов правильному метанию ножей и демонстрировал правительству навыки штангиста.

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