На памятник Ломоносову у МГУ повесили мусорное ведро

На памятник Михаилу Ломоносову у главного здания Московского государственного университета повесили мусорное ведро в знак протеста против вывоза мусора из Москвы в Архангельскую область. Об этом сообщает телеканал "Дождь"со ссылкой на участников акции.

На ведре надпись: "Если где-то убыло, значит, где-то прибыло". По словам активистов, это отсылка к цитате из письма Ломоносова математику Леонарду Эйлеру, в котором он сформулировал закон сохранения материи: "Так, ежели где убудет несколько материи, то умножится в другом месте".

Активисты заявили, что вывоз отходов из Москвы в Архангельскую область, где родился Ломоносов, не решит проблему. "Решение загадить землю поморов вызывает недоумение. Против этого плана уже протестуют десятки тысяч местных жителей. Перекладывание проблемы с больной головы на здоровую только укрепляет стереотип, что зажравшимся москвичам нет дела до того, что происходит по всей стране. Пришло время развенчать этот миф", — говорится в заявлении активистов, которое цитирует "Дождь".

Правительство Москвы и губернатор Архангельской области Игорь Орлов осенью объявили, что создают экотехнопарк "Шиес", и подписали инвестиционное соглашение об этом. С июля 2018 года на станции Шиес идёт строительство полигона для московского мусора, несмотря на отсутствие разрешения и технического проекта. В течение 20 лет в Шиес собираются привезти более 10 миллионов тонн бытовых отходов.

Местные жители настаивают, что строительство незаконно и может привести к экологической катастрофе. Шиес расположен в возвышенной и заболоченной местности, откуда около 150 ручьев стекают в реку Вычегда, которая впадает в Северную Двину.

С августа в Архангельской области не прекращаются митинги и другие акции протеста против ввоза московского мусора в регион.