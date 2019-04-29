Грузия закрыла границу для российских байкеров в преддверии Дня Победы

Грузинские пограничники запретили въезд в страну нескольким российским байкерам, желающим устроить тур по Грузии в дни годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Позднее МВД Грузии сообщило, что всем российским мотоциклистам запрещён въезд вплоть до 10 мая. В министерстве объяснили отказ тем, что для большой части грузинского общества неприемлемы действия, которые не отвечают духу праздника.

Накануне организация "Антиоккупационное движение" выступила с заявлением, предупредив, что не допустит свободного передвижения по стране "байкеров, участвующих в гибридной войне Кремля против соседних стран – Грузии и Украины".

О принадлежности россиян к какой-либо байкерской группе не сообщается.

9 мая в Грузии официально отмечается День победы над фашизмом.