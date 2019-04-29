Путин предложил Зеленскому вернуть украинский паспорт Саакашвили

Президент России Владимир Путин посоветовал избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому вернуть украинский паспорт бывшему губернатору Одесской области и экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили. По мнению Путина, политика лишили украинского гражданства незаконно. Украинская сторона высказывание российского президента пока не прокомментировала.

Ранее Путин заявил о планах упростить получение российского гражданства для украинцев. Однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил сегодня, что окончательно решение пока не принято.

Президент России уже подписал указ об упрощенной процедуре для жителей так называемых "ДНР" и "ЛНР". Документ вызвал резкую критику в Киеве, Евросоюзе и США. Указ назвали попыткой дестабилизировать ситуацию на Украине. Москва настаивает, что делает это по гуманитарным соображениями.

В свою очередь Зеленский посоветовал Москве не тратить время зря, пытаясь соблазнить украинцев российскими паспортами. И пообещал украинское гражданство россиянам, которые "страдают от авторитарного коррумпированного режима".