Сайт Росстата за 2,5 млн рублей в год не обновлялся несколько лет

Счётная палата России обнаружила в ходе проверки, что сайт Росстата, на системное сопровождение которого ежегодно тратится два с половиной миллиона рублей, почти не обновлялся несколько лет.

Как указано в бюллетене ведомства, раздел сайта "Статистическое наблюдение" последний раз обновлялся в январе 2017-го года, "Нормативные документы" - в 2015-м году, "Информационные технологии" - в 2014-м, а в разделе "Часто задаваемые вопросы" и вовсе не было ни одного вопроса. Также в течение 2017-го и 2018-го годов не обновлялся раздел "Новости" - новую информацию на нём стали размещать только в этом январе.

В Счётной палате полагают, что это может указывать на завышение стоимости работ. Ведомство сообщило о нарушениях в Совет Федерации, Госдуму, Министерство экономического развития и Госкомстат.