"Волшебное" голосование в детском конкурсе. Куда едет социальный лифт

Одна из самых обсуждаемых тем в России перед майскими праздниками - скандал в популярном телешоу “Голос Дети”. Одна из участниц, дочь певицы Алсу и предпринимателя Яна Абрамова, победила в финале с разгромным результатом. В соцсетх родителей 11-летней Микеллы обвиняют в подкупе избирателей и привлечении административного ресурса, возмущены Максим Галкин, Дмитрий Нагиев и Алла Пугачева. Словом, скандал вышел таким громким, что аномалии в голосовании пришлось признать даже Константину Эрнсту.

Что же произошло - россияне возмущены, потому что внезапно обнаружили, что честных выборов не будет даже в детском конкурсе? Или скандал - следствие извечной нелюбви к богатым? Или дело в том, что разрушен миф об одном из последних в России социальных лифтов? С этим постараются разобраться телекритик Юрий Богомолов, политик Константин Янкаускас и журналист Александр Мельман. Ведет передачу Сергей Добрынин. Эфир в 19:05 по московскому времени.

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