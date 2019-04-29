В США раскритиковали РФ за притеснение религиозных свобод

В США представили доклад о свободе вероисповедания в мире. Авторы документа из специальной государственной комиссии призывают ввести новые ограничения в отношении России из-за нарушений религиозных свобод. В докладе отмечается, что российские законы определяют понятие экстремизма недостаточно четко. Это позволяет властям преследовать за религиозную деятельность, которая не имеет отношения к насилию или политике, говорится в документе.

Составители доклада упоминают уголовные дела в отношении членов запрещённой в России организации "Свидетели Иеговы". Два года назад Верховный суд России признал организацию экстремистской. С тех пор стоимость конфискованной церковной собственности достигла 90 миллионов долларов, отметили в США. А сотни последователей течения подверглись преследованию.

Спецслужбы на Северном Кавказе безнаказанно похищают людей, даже косвенно связанных с радикальными исламистами, утверждается в докладе. В аннексированном Крыму продолжаются задержания и пытки крымских татар, подчеркивают авторы документа. По данным авторов доклада, пророссийские сепаратисты захватывают храмы и запугивают религиозные общины.

В России новый доклад пока не комментировали. В этом году президент Владимир Путин после встречи с правозащитниками поручил обобщить судебную практику по делам о нарушении свободы вероисповедания. Верховный суд России должен подготовить доклад к июлю.