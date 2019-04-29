Песков: в Москве на 9 мая не ждут ни одного зарубежного лидера

На празднование Дня Победы в Москву в этом году, как ожидается, не приедет ни один зарубежный лидер. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что специальные приглашения главам государств посетить Москву 9 мая и не рассылались.

В предыдущие годы Песков примерно такими же словами отвечал на вопросы о приезде зарубежных лидеров в Россию на День Победы. Он обосновывал это тем, что речь не идёт о юбилейных годах. Однако в 2017 году на параде 9 мая в Москве все же присутствовал президент Молдавии Игорь Додон, а 9 мая 2018 года в российскую столицу приехали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сербии Александр Вучич. Они вместе с Владимиром Путиным приняли участие и в акции "Бессмертный полк".

В этом году отмечается 74-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. На праздновании 70-й годовщины в 2015 году в Москве был ряд зарубежных лидеров, в том числе генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и председатель КНР Си Цзиньпин. Лидеры стран Запада, однако, отвергли приглашение Владимира Путина.