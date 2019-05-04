Как моряки-дальневосточники в 41-ом году оказались в ростовских степях, почему пришло в упадок купеческое село Каракулино и чем исследования школьников отличаются от официальной трактовки событий, рассказывают историк Ирина Карацуба, участники конкурса "Человек в истории. Россия – XX век" Полина Игнатьева (с. Каракулино, Удмуртия), Григорий Рудяшко (хутор Гапкин, Ростовская область) и другие.

Ведет программу Тамара Ляленкова