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Человек в истории. Россия – XX век

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Как моряки-дальневосточники в 41-ом году оказались в ростовских степях и почему пришло в упадок купеческое село Каракулино

Как моряки-дальневосточники в 41-ом году оказались в ростовских степях, почему пришло в упадок купеческое село Каракулино и чем исследования школьников отличаются от официальной трактовки событий, рассказывают историк Ирина Карацуба, участники конкурса "Человек в истории. Россия – XX век" Полина Игнатьева (с. Каракулино, Удмуртия), Григорий Рудяшко (хутор Гапкин, Ростовская область) и другие.

Ведет программу Тамара Ляленкова

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