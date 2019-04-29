Мать предполагаемого автора "Сталингулага" рассказала об обыске

Мать предполагаемого автора одного из самых популярных русскоязычных телеграм-каналов "Сталингулаг" подтвердила изданию The Bell, что в её квартире в Махачкале прошёл обыск.
Ранее об обыске у родителей Александра Горбунова сообщил сам этот канал.
По словам 65-летней Татьяны Горбуновой, вечером 26 апреля к ней и её 80-летнему мужу пришли шесть человек с автоматами и в бронежилетах. Они представились сотрудниками МВД, однако ни удостоверений, ни ордера на обыск не предъявили, лишь сказав хозяевам, что те должны быть благодарны за отсутсвие насилия по отношению к ним.
Обыск пришедшие мотивировали тем, что из квартиры Горбуновых якобы поступил звонок с сообщением о минировании аэропорта в Москве. По словам хозяйки квартиры, следственные действия продолжались до полуночи, после чего сотрудники МВД ушли и "больше пока никак не проявлялись". При этом Горбунова рассказала, что с обысками также приходили к её родственникам в Москве.
- В июле 2018 года издание РБК сообщило, что телеграм-канал "Сталингулаг" создал уроженец Махачкалы Александр Горбунов, которому на тот момент было 26 лет. При этом автор "Сталингулаг" никогда не подтверждал эту информацию.
- В субботу 27 апреля канал сообщил об обысках, проходящих у родственников Горбунова. Автор "Сталингулага" отметил, что не знает, чем ему помочь. При этом изданию The Bell он сообщил, что узнал об обысках от самого Горбунова, который с ним связался.
- В пресс-службе Министерства внутренних дел по Дагестану заявили о непричастности к обыскам. В следственном управлении по республике также сообщили, что не в курсе ситуации и что их сотрудники не имеют отношения к проводимым мероприятиям.
- "Сталингулаг" - один из самых популярных в России телеграм-каналов политической тематики. На данный момент у него больше 300 тысяч подписчиков, средний охват одного поста составляет 183 тысячи пользователей, а доля читателей поста от общего количества подписчиков составляет 61%. В своих постах "Сталингулаг" резко критикует российские власти.