Мать предполагаемого автора "Сталингулага" рассказала об обыске

Мать предполагаемого автора одного из самых популярных русскоязычных телеграм-каналов "Сталингулаг" подтвердила изданию The Bell, что в её квартире в Махачкале прошёл обыск.

Ранее об обыске у родителей Александра Горбунова сообщил сам этот канал.

По словам 65-летней Татьяны Горбуновой, вечером 26 апреля к ней и её 80-летнему мужу пришли шесть человек с автоматами и в бронежилетах. Они представились сотрудниками МВД, однако ни удостоверений, ни ордера на обыск не предъявили, лишь сказав хозяевам, что те должны быть благодарны за отсутсвие насилия по отношению к ним.

Обыск пришедшие мотивировали тем, что из квартиры Горбуновых якобы поступил звонок с сообщением о минировании аэропорта в Москве. По словам хозяйки квартиры, следственные действия продолжались до полуночи, после чего сотрудники МВД ушли и "больше пока никак не проявлялись". При этом Горбунова рассказала, что с обысками также приходили к её родственникам в Москве.