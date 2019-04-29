Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Сотрудниками КГБ задержан бывший начальник охраны Лукашенко

Андрей Втюрин

Сотрудники Комитета государственной безопасности Белоруссии задержали заместителя секретаря Совета безопасности страны Андрея Втюрина.

Об этом сообщило белорусское издание "Наша Нiва". Информацию подтвердили также источники издания Tut.by.

Утверждается, что Втюрина подозревают в получении взятки в особо крупном размере. В самом КГБ его задержание не подтвердили и не опровергли.

"Наша Нiва" утверждает, что Втюрин был задержан ещё неделю назад.

Андрей Втюрин - уроженец России. Почти 20 лет он проработал в Службе безопасности президента Белоруссии, 7 лет возглавлял эту спецслужбу, занимающуюся охраной Александра Лукашенко. С 2014 года - на своей нынешней работе. Белорусские СМИ относили его к "ближнему кругу" Лукашенко и даже включали в число 10 самых влиятельных белорусов.

Телеграм-канал НЕЗЫГАРЬ, нередко публикующий резко критические материалы о руководстве Белоруссии, утверждает, что подлинной причиной задержания Втюрина стали его "связи с Москвой" на фоне нынешнего обострения отношений между Россией и Белоруссией. Такое же утверждение содержится в популярном белорусском телеграм-канале НЕХТА.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG