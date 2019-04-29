Калининградец отсудил у полиции компенсацию морального вреда

Калининградец, обвиненный в участии в несанкционированной акции “Он нам не царь” в мае 2018 года, отсудил у полиции компенсацию морального вреда.

По словам бывшего студента Балтийского федерального университета имени Канта Жахонгира Мирзаджанова, год назад полиция пыталась привлечь его к административной ответственности за участие в этой акции, однако по факту он не участвовал в ней, а лишь наблюдал. Он рассказал, что отправился на площадь Победы, чтобы фиксировать на видео действия полиции и участников акции.

“У нас были митинги, когда людей крутили, нарушая полностью все законы, которые возможно. Мне захотелось присутствовать на митингах и фиксировать то, как ведут себя полицейские, и как ведут себя гражданские, которые, если, например, будут кидать в полицейских бутылки, а потом говорить: “Я жертва репрессий”, тоже не смогли потом остаться безнаказанными, - рассказал Мирзаджанов. - Но в протоколе, который мне представили сотрудники полиции, было написано, что я ходил и кричал “Путин - вор”, “Он нам не царь” и так далее. Я спросил, есть ли аудио или видео, подтверждающее это. Мне сказали: конечно, есть”.

Суд, однако, отказался признать студента виновным. Мирзаджанов подал в суд встречный иск к региональному управлению МВД о взыскании морального вреда за попытку привлечения к административной ответственности, и этот суд выиграл. В УМВД пытались оспорить данное решение, но Центральный районный суд вновь поддержал бывшего студента. Суд указал, что само по себе нахождение рядом с участниками несанкционированного пикета не может свидетельствовать об участии в акции. И постановил, что управление должно выплатить Мирзаджанову компенсацию морального вреда в размере 3 тысяч рублей.

По словам Мирзаджанова, причиной того, что он вызвал пристальное внимание полиции, мог быть конфликт с вузом и Росгвардией.

“Перед выборам президента России у нас была ситуация, когда к нам пришли и сказали: ребят, мы вас выселяем, чтобы на ваше место заселить Росгвардию, ведь такое событие! Чемпионат мира! Но у нас есть Жилищный кодекс, договор найма жилого помещения. Я и еще пара студентов подняли большой шум, удалось этот вопрос решить. Он обошелся университету в немаленькую копеечку - они компенсировали проезд студентам, которые уезжали. А мое общежитие решили вообще не трогать. Я был на слуху у сотрудников центра “Э” и полиции. Это одна из теорий”, - рассказал Мирзаджанов.