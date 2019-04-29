Трамп и Эрдоган обсудили поставку С-400 в Турцию

Президенты США и Турции - Дональд Трамп и Реджеп Эрдоган - в понедельник в телефонном разговоре обсудили возможные поставки в Турцию российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Это подтвердили в официальных сообщениях о разговоре как Анкара, так Вашингтон.

В сообщении турецкой стороны говорится, что Эрдоган предложил Трампу создать совместную рабочую группу, которая обсуждала бы вопросы, связанные с поставками С-400. Белый Дом об этом не упоминает.

Планы Турции приобрести у России комплексы С-400 вызывают резкую критику США, которые заявляют, что размещение российских вооружений на территории Турции не совместимо со стандартами НАТО. Эрдоган ранее заявлял, что Турция не откажется от своего решения. Недавно он подтвердил это на встрече в Москве с Владимиром Путиным. Ожидается, что первые комплексы будут поставлены уже в июле.

Среди других тем, вызывающих разногласия между США и Турцией - американские санкции против Ирана, а также ситуация в Сирии, где Эрдоган грозит вооружённой операцией курдам - союзникам Соединённых Штатов по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство".