Доклад: число политзаключённых в России превысило 230

Число политических заключённых в России превысило 230. Это стало следствием того, что власти страны во главе с Владимиром Путиным внедряют новые законодательные акты, которые призваны сделать потенциальными объектами уголовного преследования всё новые сферы жизни. Такой вывод содержится в опубликованном в понедельник докладе вашингтонской юридической компании Perseus Stategies, в создании которого принимали участие ряд правозащитных организаций, включая российский Правозащитный центр "Мемориал".

В докладе говорится, что жертвами преследований со стороны властей становятся оппозиционные политики и гражданские активисты, представители религиозных и национальных меньшинств, ЛГБТ-активисты, а также граждане Украины и проукраинские активисты.

В документе содержится призыв ввести всеобъемлющие санкции против ответственных за политические преследования в России, чтобы "Кремль не чувствовал безнаказанности" за свои действия.

Большое внимание в докладе уделено принятым с 2012 года репрессивным законам, вводящим или ужесточающим уголовное или административное преследование за нарушение правил проведения массовых акций, "оскорбление чувств" верующих, "пропаганду гомосексуализма" несовершеннолетних, публичные призывы к сепаратизму, отрицание роли СССР во Второй мировой войне. Упоминаются и законы об "иностранных агентах" и "нежелательных организациях".

Среди людей, упомянутых в докладе как политзаключённые, особое внимание уделено, в частности, осуждённому на пожизненное заключение бывшему сотруднику ЮКОСа Алексею Пичугину, украинскому режиссёру Олегу Сенцову и активистке "Открытой России" Анастасии Шевченко.

В списке людей, преследуемых в России, по мнению авторов доклада, по политическим мотивам - 54 человека. Еще 182 человека - в списке преследуемых по религиозным мотивам, речь идёт, в частности, о членах запрещённых в России организаций "Хизб-ут-Тахрир" и "Свидетели Иеговы".