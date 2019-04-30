Utair может прекратить полёты из-за многомиллиардных долгов

Российская авиакомпания Utair заявила о риске прекращения полетов из-за убытков и долгов. Об этом говорится в отчете независимых аудиторов о работе компании.

В ответ президент группы Utair Павел Пермяков назвал сообщения о возможном прекращении деятельности компании слухами и заявил, что все полеты будут совершаться по расписанию.

Согласно отчёту аудиторов Ernst and Young, чистый убыток Utair и её дочерних предприятий за 2018 год составил 22 миллиарда рублей, а общая сумма долгов превысила 108 миллиардов рублей. Кроме того, краткосрочные обязательства по долгам превысили активы в обороте примерно на 75 миллиардов рублей.

Причиной такого положения могли стать макроэкономические потрясения в 2014-2015 годах, отмечают аудиторы. Кроме того, в 2018 году в целом ухудшилась конъюнктура отрасли в России. Из-за изменений условий налогообложения добычи и продажи нефти и нефтепродуктов выросла цена на авиатопливо. Немаловажную роль сыграло и давление конкурентов.

В марте авиакомпания попросила кредиторов списать долги более чем на 30 миллиардов рублей, писали "Ведомости".

Utair — четвертая по величине российская авиакомпания после "Аэрофлота", S7 и "Уральских авиалиний". Она выполняет пассажирские и грузовые авиарейсы по России и за рубежом и имеет самый большой в мире вертолетный флот.

Штаб-квартира Utair расположена в Сургуте. Крупнейшие акционеры авиакомпании - созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест" , Ханты-Мансийский автономный округ и Тюменская область.