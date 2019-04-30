Задержан подозреваемый в сбыте наркотиков в "Матросской тишине"

Полицейские задержали подозреваемого в передаче наркотиков арестантам московского следственного изолятора "Матросская тишина".В результате от острого отравления пострадали четыре человека, двое из них умерли.

Как сообщила пресс-служба московского управления Следственного комитета России, задержанный ранее был судим. В ходе допроса он признался, что передал наркотик в СИЗО. Ему предъявлено обвинение в незаконном сбыте наркотических средств. Следствие будет ходатайствовать о заключении обвиняемого под стражу.

По данным следствия, нескольким заключенным СИЗО "Матросская тишина" были переданы наркотики в продуктовой посылке, ими была смочена ткань. Четыре человека получили острое наркотическое отравление, от которого двое арестантов умерли. Остальные после оказания помощи в городской больнице были выписаны и возвращены под стражу. Источник Интерфакса говорил, что экспертиза установила, что выжившие принимали метадон.

После инцидента планируются проверки во всех СИЗО Москвы.