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Задержан подозреваемый в сбыте наркотиков в "Матросской тишине"

Больница в СИЗО "Матросская тишина" (иллюстративное фото)

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Полицейские задержали подозреваемого в передаче наркотиков арестантам московского следственного изолятора "Матросская тишина".В результате от острого отравления пострадали четыре человека, двое из них умерли.

Как сообщила пресс-служба московского управления Следственного комитета России, задержанный ранее был судим. В ходе допроса он признался, что передал наркотик в СИЗО. Ему предъявлено обвинение в незаконном сбыте наркотических средств. Следствие будет ходатайствовать о заключении обвиняемого под стражу.

По данным следствия, нескольким заключенным СИЗО "Матросская тишина" были переданы наркотики в продуктовой посылке, ими была смочена ткань. Четыре человека получили острое наркотическое отравление, от которого двое арестантов умерли. Остальные после оказания помощи в городской больнице были выписаны и возвращены под стражу. Источник Интерфакса говорил, что экспертиза установила, что выжившие принимали метадон.

После инцидента планируются проверки во всех СИЗО Москвы.

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