Белоруссия: для восстановления "Дружбы" понадобятся месяцы

Мозырьский нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии получит незагрязнённую нефть из России не ранее 4 мая. Об этом говорится в распространённом во вторник заявлении компании "Белнефтехим".

Как говорится в сообщении, сейчас и с российской, и с белорусской стороны границы загрязнённую нефть, поставки которой привели к остановке транзита топлива по трубопроводу "Дружба", сливают в резервуары. Общий её объем - более 170 тысяч тонн. После этого в Белоруссию сможет поступить чистая нефть - ориентировочно это произойдёт 2 мая.

Накануне министерство энергетики России заявило, что незагрязнённая нефть поступит на НПЗ в Мозыре уже 2-3 мая, а в порт Усть-Луга - 7 мая.

В заявлении белорусской компании подчёркивается, что в начале мая заработает только одна ветка трубопровода "Дружба", полное же восстановление "потребует нескольких месяцев напряженной работы".