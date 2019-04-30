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Белоруссия: для восстановления "Дружбы" понадобятся месяцы

Резервуары для нефти в Мозыре

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Мозырьский нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии получит незагрязнённую нефть из России не ранее 4 мая. Об этом говорится в распространённом во вторник заявлении компании "Белнефтехим".

Как говорится в сообщении, сейчас и с российской, и с белорусской стороны границы загрязнённую нефть, поставки которой привели к остановке транзита топлива по трубопроводу "Дружба", сливают в резервуары. Общий её объем - более 170 тысяч тонн. После этого в Белоруссию сможет поступить чистая нефть - ориентировочно это произойдёт 2 мая.

Накануне министерство энергетики России заявило, что незагрязнённая нефть поступит на НПЗ в Мозыре уже 2-3 мая, а в порт Усть-Луга - 7 мая.

В заявлении белорусской компании подчёркивается, что в начале мая заработает только одна ветка трубопровода "Дружба", полное же восстановление "потребует нескольких месяцев напряженной работы".

  • Причины того, что в нефтепроводе "Дружба" оказались большие объемы нефти, загрязнённой хлорорганическими соединениями, до сих пор полностью не ясны. В России возбудили уголовное дело, заявив, что "загрязнение" нефти могло носить умышленный характер. Компания из Самары, которая упоминалась в СМИ как владелец терминала, через который якобы в трубопровод попала загрязнённая нефть, однако, отрицает свою причастность к этому.
  • Белорусская сторона заявляет о понесённых убытках в размере около 100 миллионов долларов. Для урегулирования ситуации идут переговоры.
  • Издание The Bell отмечает, что прекращение поставок нефти из России в Европу по нефтепроводу "Дружба" уже вызвали рост цен на нефть на мировом рынке.

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