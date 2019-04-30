В Саратове к 9 мая вывесили плакат с весёлыми солдатами вермахта

В Саратове ко Дню Победы на здание общежития аграрного университета имени Вавилова повесили плакат с солдатами вермахта. Об этом сообщило агентство "Взгляд-инфо" со ссылкой на очевидцев.

По словам одного из читателей на плакате, появившемся 27 апреля , в том числе была напечатана фотография, сделанная в 1942 году под Харьковом. На снимке немецкие солдаты осматривают подбитый советский танк Т-34 под именем "Чапаев". Под люком механика-водителя танка написано "beschlagnahmt", что в переводе с немецкого означает "конфисковано". На другой фотографии офицер вермахта отдает команды во время Сталинградской битвы. Вместе с фотохроникой на растяжке было написано: "С Днем Победы! 9 Мая".

Один из прохожих обратился к сотрудникам общежития, чтобы разъяснить ошибку. Они сняли плакат, отметив, что заказали его в одной из местных компаний. Позже сотрудник рекламного агентства "Карандаш" заявил журналистам, что "дизайнер не обязан знать немецкий язык" и он "не разбирается в танках".