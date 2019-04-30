Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

В Саратове к 9 мая вывесили плакат с весёлыми солдатами вермахта

Иллюстративное фото

Смотреть комментарии

В Саратове ко Дню Победы на здание общежития аграрного университета имени Вавилова повесили плакат с солдатами вермахта. Об этом сообщило агентство "Взгляд-инфо" со ссылкой на очевидцев.

По словам одного из читателей на плакате, появившемся 27 апреля , в том числе была напечатана фотография, сделанная в 1942 году под Харьковом. На снимке немецкие солдаты осматривают подбитый советский танк Т-34 под именем "Чапаев". Под люком механика-водителя танка написано "beschlagnahmt", что в переводе с немецкого означает "конфисковано". На другой фотографии офицер вермахта отдает команды во время Сталинградской битвы. Вместе с фотохроникой на растяжке было написано: "С Днем Победы! 9 Мая".

Один из прохожих обратился к сотрудникам общежития, чтобы разъяснить ошибку. Они сняли плакат, отметив, что заказали его в одной из местных компаний. Позже сотрудник рекламного агентства "Карандаш" заявил журналистам, что "дизайнер не обязан знать немецкий язык" и он "не разбирается в танках".

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG