Меняется время ретрансляции программ Радио Свобода на средних волнах

С 1 мая меняется расписание ретрансляции программ Радио Свобода на средних волнах. Теперь слушайте нас ежедневно на частоте 1386 Кгц с 21 часа до полуночи по московскому времени и круглосуточно - в интернете и через спутники Asiasat 7 и Eutelsat Hot Bird 13B.

В расписании радиопередач Радио Свобода — новости в начале каждого часа, общественно-политические ток-шоу на актуальные и вечные темы, репортажи корреспондентов, интервью с ньюсмейкерами и экспертами. Наши специальные программы посвящены проблемам защиты прав человека, событиям в области культуры, экономики, науки, рассказывают о международной жизни и новых взглядах на историю.

В архивном радиопроекте — лучшие программы "Свободы" двадцатилетней давности. Подписывайтесь на библиотеку подкастов Радио Свобода и проигрывайте наши подкасты в любое удобное для вас время, в том числе на своих мобильных устройствах с помощью медиаплейеров ITunes, Google podcasts или SoundCloud. Слушайте Радио Свобода!

Радио Свободная Европа/Радио Свобода — некоммерческая медиакорпорация, финансируемая за счет грантов, предоставляемых Конгрессом США, распространяющая информацию на различных платформах (Интернет, радио, телевидение, видео). Русская служба Радио Свобода начала свою работу в 1953 году. Американским чиновникам запрещено вмешиваться в вопросы редакционной политики.

Радио Свобода видит свою задачу в продвижении демократических ценностей и институтов путем обращения к аудитории тех стран, в которых свобода прессы ограничена властями или пока не стала нормой общественной жизни.