ЕСПЧ признал незаконной блокировку ВКонтакте за призыв к митингу

Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу активиста из Сыктывкара Григория Каблиса, который оспаривал блокировку своего аккаунта во "ВКонтакте" за сообщения о несогласованном митинге. Решение по делу "Каблис против России" опубликовано во вторник на сайте суда.

Суд считает, что была нарушена Конвенция о защите прав человека и основных свобод, а именно право на свободу выражения мнений, свободу собраний и эффективную правовую защиту. По решению ЕСПЧ, Россия должна выплатить Каблису компенсацию в размере 12,5 тысяч евро и 2,5 тысячи евро за судебные издержи.

В сентябре 2015 года Каблис написал на своей странице во "ВКонтакте" о том, что планирует обсудить арест главы Коми Вячеслава Гайзера и других членов правительства региона на народном собрании. Он подал заявку на пикет на Стефановской площади Сыктывкара, администрация города отказала в месте проведения. Аккаунт активиста в социальной сети был заблокирован по требованию прокуратуры, которая посчитала его сообщение призывом к несанкционированной акции. Также по требованию Роскомнадзора под угрозой блокировки всего сайта были удалены три публикации Каблиса в блоге регионального издания "7×7".

Активист обращался в сыктывкарский суд с требованием восстановить публикации и страницу во "ВКонтакте", а также выплатить компенсацию морального вреда, однако суд признал блокировку аккаунта законной.