Министра экономики Дагестана задержали по делу о хищении

Сотрудники правоохранительных органов задержали министра экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова. Сообщение РБК об этом подтвердили Интерфаксу в МВД России.

Чиновника сняли с самолета, когда он пытался покинуть Дагестан, и задержали на двое суток, рассказал источник Интерфакса.

По сообщению МВД, министр задержан в рамках уголовного дела о хищении средств на сумму более 20 миллионов рублей при исполнении государственных контрактов.

Сообщается, что сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Дагестану проводят обыски в доме и на рабочем месте чиновника. Однако в приемной министра экономики и территориального развития Дагестана заявили РБК, что информация об обысках в министерстве недостоверна.

Осман Хасбулатов занимает пост министра экономики и территориального развития Дагестана с февраля 2018 года. Он награжден медалью за вклад в социально-экономическое развитие региона.