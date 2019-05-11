Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Культ личности

Горит такого-то эпоха! Борис Слуцкий 100 лет. Эфир в 21:05

Поэт Борис Слуцкий. 1963 год

Смотреть комментарии

В гостях у Леонида Велехова исследователь жизни и творчества поэта Бориса Слуцкого Андрей Крамаренко

В новом выпуске «Культа личности» – автор и исполнитель песен на стихи замечательного поэта Андрей Крамаренко.

Автор и ведущий – Леонид Велехов.

Эфир 11 мая 2019 года в 21.05

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Виджет для Сноба

Реклама вертикальная

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG