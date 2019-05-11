Горит такого-то эпоха! Борис Слуцкий 100 лет. Эфир в 21:05

В новом выпуске «Культа личности» – автор и исполнитель песен на стихи замечательного поэта Андрей Крамаренко.
Автор и ведущий – Леонид Велехов.
Эфир 11 мая 2019 года в 21.05
В гостях у Леонида Велехова исследователь жизни и творчества поэта Бориса Слуцкого Андрей Крамаренко
В новом выпуске «Культа личности» – автор и исполнитель песен на стихи замечательного поэта Андрей Крамаренко.
Автор и ведущий – Леонид Велехов.
Эфир 11 мая 2019 года в 21.05
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