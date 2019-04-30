В Чехии отменили штраф для отеля, отказавшегося заселять граждан РФ

Конституционный суд Чехии удовлетворил жалобу компании – владельца отеля Brioni в городе Острава и отменил решение о наложенном на неё штрафе из-за отказа заселять граждан России, которые письменно не подтвердят своё несогласие с аннексией Крыма.

Ранее суд наложил на фирму Golden Gastro Service штраф в размере 5000 крон (около 230 долларов), обвинив её в дискриминации по национальному признаку.

Конституционный суд, однако, посчитал, что действия отеля были попыткой "хотя бы в какой-то степени повлиять на тех, кто принимает политические решения в России". Он отметил, что гостиница не отказывала в заселении людям какой-либо конкретной национальности или расы – что было бы дискриминацией – и её действия не были основаны на ненависти. Аннексия же Крыма, как указал суд, была грубым нарушением международного права.

Отель Brioni в марте предупредил, что не будет обслуживать граждан России в знак протеста против аннексии Крыма. Впоследствии он скорректировал позицию и предложил им писать заявления о том, что они лично не признают аннексию.

Дело о штрафе для гостиницы будет вновь рассмотрено в Высшем административном суде.