Задержан бывший офицер, объявивший голодовку у здания АП

В Москве задержан майор ракетных войск в отставке Владимир Скубак. Он стоял в одиночном пикете возле здания администрации президента России, держа в руках плакат с надписью "Меня обманул Путин. Голодовка".

Полицейские объяснили задержание некоей анонимной жалобой. Скубака увезли в отдел по району "Китай-город", но спустя несколько часов отпустили без составления протокола.

В понедельник его также задерживали на два часа, сфотографировав и переписав паспортные данные.

Майор ракетных войск в отставке Владимир Скубак десятый день проводит голодовку рядом со зданием Администрации президента. Как рассказал он сам, перед увольнением из армии ему не выплатили положенной по закону субсидии на жильё. При этом уволиться Скубаку пришлось из-за поездки на Украину. Майор ездил туда за сыном своей бывшей жены, оставившей ребёнка в детском доме.

Пытаясь отстоять свои права, Скубак прошел все судебные инстанции, но ничего не добился. После этого он решил объявить голодовку.