На участника мусорных протестов в Шиесе завели уголовное дело

На участника протестов против строительства мусорного полигона рядом с посёлком Шиес в Архангельской области возбуждено уголовное дело о неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий. Об этом сам задержанный, активист движения "Поморье – не помойка" Андрей Боровиков, сообщил изданию 29.ru.
По словам Боровикова, полицейские пришли к нему во вторник вечером на работу, после чего увезли в следственное управление при МВД. Он уточнил, что его задержали минимум на сутки. "Сейчас решаются бумажные дела", – рассказал активист.
В прошлом году Андрей Боровиков был дважды оштрафован за участие в протестных акциях – в частности, за участие в шествии против повышения пенсионного возраста 9 сентября.
7 апреля этого года активист выступал на митинге против мусорного полигона в Шиесе. Спустя четыре дня суд оштрафовал Боровикова за невыполнение требования полиции не участвовать в несогласованной акции.
Для возбуждения уголовного дела по статье о неоднократном нарушении порядка проведения публичных мероприятий обвиняемого необходимо привлечь по аналогичной административной статье минимум три раза за 180 дней.
- На мусорный полигон в районе железнодорожной станции Шиес в Архангельской области, против строительства которого выступают местные жители и экологические активисты, власти планируют свозить мусор из Москвы. Предполагается, что свалка займет территорию в 300 гектаров. Митинги против строительства начались в августе 2018 года и продолжаются до сих пор. Активисты несколько раз блокировали дорогу, по которой на стройку возят топливо для работающей там техники, а также дежурят у шлагбаума около дороги на Шиес, не пропуская бензовозы на станцию.
- 20 апреля грузовые автомобили и экскаватор протаранили блокпосты протестующих. После этого было возбуждено уголовное дело о причинении экскаваторщику вреда здоровью средней тяжести группой лиц.
- 30 апреля на станцию Шиес прибыл железнодорожный состав с бойцами Росгвардии. Активисты, которые выступают против строительства мусорного полигона, сообщили, что бойцы имеют при себе оружие, щиты и каски. Протестующие ожидают штурма.
- В феврале 2019 года уголовное дело по той же, что и у Андрея Боровикова, статье было возбуждено в отношении коломенского активиста Вячеслава Егорова – лидера протеста против ввоза мусора на близлежащую с Коломной территорию. Сейчас он находится под домашним арестом.
- Уголовная статья о неоднократном нарушении порядка проведения публичных мероприятий появилась в кодексе летом 2014 года. Первым осужденным по ней стал оппозиционный активист Ильдар Дадин – его приговорили к трём годам лишения свободы.