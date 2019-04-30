На участника мусорных протестов в Шиесе завели уголовное дело

На участника протестов против строительства мусорного полигона рядом с посёлком Шиес в Архангельской области возбуждено уголовное дело о неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий. Об этом сам задержанный, активист движения "Поморье – не помойка" Андрей Боровиков, сообщил изданию 29.ru.

По словам Боровикова, полицейские пришли к нему во вторник вечером на работу, после чего увезли в следственное управление при МВД. Он уточнил, что его задержали минимум на сутки. "Сейчас решаются бумажные дела", – рассказал активист.

В прошлом году Андрей Боровиков был дважды оштрафован за участие в протестных акциях – в частности, за участие в шествии против повышения пенсионного возраста 9 сентября.

7 апреля этого года активист выступал на митинге против мусорного полигона в Шиесе. Спустя четыре дня суд оштрафовал Боровикова за невыполнение требования полиции не участвовать в несогласованной акции.

Для возбуждения уголовного дела по статье о неоднократном нарушении порядка проведения публичных мероприятий обвиняемого необходимо привлечь по аналогичной административной статье минимум три раза за 180 дней.