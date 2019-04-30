Швеция предоставила убежище двум российским художникам из Краснодара

Краснодарские художники Алексей Кнедляковский и Лусинэ Джанян, получили политическое убежище в Швеции, сообщает шведский канал SVT. Они покинули страну в 2017 году после ареста Кнедляковского за проведение акции "Новый чекист" в Краснодаре.

20 декабря 2016 года, в День работников органов безопасности, в Краснодаре на постамент памятника Феликсу Дзержинскому был прикреплён деревянный крест. Спустя два дня суд арестовал художника, а позднее — ещё одного городского активиста Виктора Чирикова. Его жена, художница Лусинэ Джанян, за несколько лет до этого была уволена за политические взгляды из Краснодарского университета культуры и искусств, где она 9 лет работала преподавателем.

Акцию "Новый чекист" руководство местного ФСБ восприняло как личное оскорбление, рассказывал Кнедляковский Радио Свобода. Супруги не чувствовали себя в безопасности в Стокгольме и переехали в Швецию, где подали на политическое убежище.

В декабре 2018 года шведские власти отказали им в этом, сообщала газета The Guardian. Однако решение было успешно обжаловано в местном суде.