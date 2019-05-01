В США в Университете Северной Каролины произошла стрельба

В США в результате стрельбы на территории кампуса Университета Северной Каролины в Шарлотте погибли два человека. Ещё четверо получили ранения, причем двое из них находятся в критическом состоянии. Об этом сообщает Reuters. Данные о пострадавших подтвердил и пресс-секретарь университета Лестер Олива.

По сообщениям местных СМИ, подозреваемый в стрельбе – студент университета, вооруженный пистолетом – был задержан силами безопасности в районе кампуса. Как передает телеканал WBTV, стрельба произошла около шести часов вечера по местному времени рядом с административным зданием университета. В университете был последний день занятий перед итоговыми экзаменами, которые начнутся на следующей неделе.

О мотивах стрелка пока не сообщается.

Согласно данным, опубликованным на сайте учебного заведения, в Университете Северной Каролины учатся более 26 000 студентов. Кроме того, на территории кампуса работают 3 000 сотрудников университета.